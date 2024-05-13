BM'den çarpıcı Gazze açıklaması: Yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de kimsenin güvende olmadığını söyledi. Lazzani, “Yardım çalışanları ve BM personeli hedef değildir ve asla olmamalıdır.” uyarısında bulundu.

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BM'den çarpıcı Gazze açıklaması: Yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından, Gazze’de BM aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze’de bir yardım görevlisinin daha öldürüldüğünü ve bu kişinin BM güvenlik biriminden olduğunu kaydeden Lazzarini, Gazze’de BM için çalışan çok sayıda kişinin öldürüldüğünü vurguladı.

Lazzarini, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana sadece UNRWA’dan 188 ekip üyesinin öldürüldüğünü hatırlatarak, “Gazze’de yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil.” ifadelerine yer verdi.

Lazzarini ayrıca, “(Gazze’de) Yardım çalışanları ve BM personeli hedef değildir ve asla olmamalıdır.” uyarısında bulundu.

BM ARACINA SALDIRI

İsrail basınında bugün çıkan haberlerde Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.

İlk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere yaralıların olduğu bilgisi verilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

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Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

Kaynak: AA

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