BM'den Beryl Kasırgası İçin Korkutan Tahmin: Kıyameti Yaşatacak

Beryl Kasırgası, Karayipler'de ilerleyişini sürdürürken, etkilediği bölgelerde yıkıcı bir etki yaratmaya devam ediyor.

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BM'den Beryl Kasırgası İçin Korkutan Tahmin: Kıyameti Yaşatacak

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM)'dan yapılan açıklamaya göre, Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkileneceği tahmin ediliyor. Kasırga nedeniyle altyapıda yaşanan hasarlar, bu kişilerin birçoğunun yerinden edilme riskini de beraberinde getiriyor.

IOM, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya." ifadelerinin kullandığı paylaşımda, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi.

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.

Beryl Kasırgası nedeniyle şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Kaynak: AA

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