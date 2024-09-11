BM'de Filistin İçin Tarihi An

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumu, ABD'nin New York kentinde yapılırken, İsrail’in insanlık dışı saldırısı altında olan Filistin için tarihi bir an yaşandı. Filistin mayısta kazandığı hakla ilk defa bir genel kurulda sandalye sahibi olarak temsil edildi.

BM’nin Genel Kurulu’nda 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevini Philemon Yang'a devrederek 78. dönemi kapattı. Genel Kurul’da ayrıca Filistin’in oturumlara katılım hakkını sağlayan düzenlemelerinde yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 22 Eylül’de yapılacak olan BM 79. Genel Kurulu’nda bir konuşma yapması bekleniyor.