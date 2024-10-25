BM: İsrail'in Lübnan-Suriye Sınırına Saldırıları Ana Yaşam Hattını Engelliyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Cenevre'de düzenlenen brifingde, "Bu sabah İsrail'in Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına daha fazla hava saldırısı düzenlediğini gördük ve bu durum insanların Lübnan'daki çatışmalardan kaçmak ve Suriye'ye geçmek için kullandıkları ana yaşam hattını engelliyor ve riske atıyor." dedi.

Suriyeliler, Lübnanlılar, Iraklılar ve Filistinliler gibi 430 binden fazla kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini dile getiren Amin, Suriye'ye geçenlerin çektiği acıların sınırda da bitmediğini kaydetti.

Amin, "Güvenlik durumunun kötüye gitmesi, insani yardım kuruluşları olarak bizim için bile yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmada daha fazla zorluk ve engel anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile sınır kapısı El-Masna'yı bombalaması iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapatılmasına neden olmuştu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının ayrıca Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını hedef aldığı duyurulmuştu. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, bugün, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan ile Suriye arasındaki ikinci sınır kapısının da hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA