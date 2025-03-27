BM Duyurdu: Gazze'de Bir Günde 180'den Fazla Çocuk Öldü

UNRWA, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir günde 180'den fazla çocuğun öldüğünü açıklayarak ateşkes çağrısı yineledi.

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BM Duyurdu: Gazze'de Bir Günde 180'den Fazla Çocuk Öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarını yeniden başlattığı Gazze'deki duruma ilişkin son durumu aktardı.

Açıklamada, "Gazze'de tek bir günde 180'den fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Ateşkes yeniden sağlanmazsa, geniş çaplı can kayıpları devam eder" ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1000'den fazlası bebek olmak üzere yaklaşık 18 bin çocuk hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.

Kaynak: AA

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