Blinken'dan Lübnan Açıklaması: Diplomatik Çözüm Bulunmalı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mavi Hat boyunca devam eden çatışmalara diplomatik çözüm bulunmasını istediklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı boşluğunun bir an önce ve demokratik yollarla doldurulmasının önemine işaret eden Blinken, ülkede siyasi süreçte İran ve Hizbullah etkisini görmek istemediklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına temas edilmeyen açıklamada, Blinken'ın Mavi Hat boyunca devam eden çatışmalara diplomatik bir çözümün bulunmasını istediklerini vurguladığı kaydedildi.

- ⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 229 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA