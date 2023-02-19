Blinken, Türkiye'ye geliyor: Hatay’da deprem bölgesine gidecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın bugün için Türkiye planını paylaştı.

Blinken’ın planına göre bugün Türkiye saatiyle 15.30’da Hatay’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile depremden etkilene bölgeleri ziyaret edecek.

Blinken’ın buradan sonra 17.00’de İncirlik Hava Üssü’nde Yardım Lojistik Alanı’nı ziyaret edeceği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı, 18.00’de İncirlik Hava Üssü’ndeki depremzede ailelerle görüşecek.

Plana göre Blinken, 18.20’de İncirlik’teki DART arama kurtarma ekibiyle, 18.40’ta Beyaz Baretliler ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı, yarın Ankara’ya geçerek görüşmelere devam edecek.