Blinken, Türkiye'ye geliyor: Hatay’da deprem bölgesine gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın bugün Türkiye’ye deprem bölgesine yapacağı ziyaret planı açıklandı. Blinken, ilk olarak mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hatay’da deprem bölgesine gidecek.

Blinken, Türkiye'ye geliyor: Hatay’da deprem bölgesine gidecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın bugün için Türkiye planını paylaştı.

Blinken’ın planına göre bugün Türkiye saatiyle 15.30’da Hatay’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile depremden etkilene bölgeleri ziyaret edecek.

Blinken’ın buradan sonra 17.00’de İncirlik Hava Üssü’nde Yardım Lojistik Alanı’nı ziyaret edeceği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı, 18.00’de İncirlik Hava Üssü’ndeki depremzede ailelerle görüşecek. 

Plana göre Blinken, 18.20’de İncirlik’teki DART arama kurtarma ekibiyle, 18.40’ta Beyaz Baretliler ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı, yarın Ankara’ya geçerek görüşmelere devam edecek.

Etiketler
Deprem
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'da apartmana saldırı: 5 ölü, 15 yaralı İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'da apartmana saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, yaşamını bakım merkezinde sürdürme kararı aldı Eski ABD Başkanı, yaşamını bakım merkezinde sürdürecek
1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor 1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak' 'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak'
McDonald's'ın yeni ürünü sosyal medyanın gündeminde: 'Bir sonraki ürün salçalı ekmek...' McDonald's'ın yeni ürünü sosyal medyanın gündeminde
İstanbul'da 93 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek: İşte okulların listesi... İstanbul'da 93 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme 'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi