Bir Yaşındaki Bebek, Oyuncak Sandığı Yılanı Isırarak Öldürdü

Hindistan'da bir yaşındaki bebek, oyun oynadığı esnada yanına gelen yılanı oyuncak sanıp ısırdı. Yılanın öldüğü bildirilirken, bebek hastaneye kaldırıldı.

Bir Yaşındaki Bebek, Oyuncak Sandığı Yılanı Isırarak Öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.

Kaynak: AA

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