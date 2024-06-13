Bir ülke bu olayı konuşuyor! Dedesinin bahçesinde öyle bir şey buldu ki...

Dedesinin evinin bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki bir çocuk toprağın altında kaburga kemiklerine benzeyen kemikler buldu. Kemiklerin hangi canlıya ait olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir ülke bu olayı konuşuyor! Dedesinin bahçesinde öyle bir şey buldu ki...

Arjantin'in Newgen bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk dedesini ziyaret gittiği sırada bahçede oyun oynarken ilginç bir keşif yaptı. Dedesinin bahçesinde toprak kazma oyunu oynayan çocuk bir kayanın altında kaburga kemiklerini anımsatan kemikler buldu. Çocuğun ailesi hemen yetkililerle iletişime geçti.

Bir ülke bu olayı konuşuyor! Dedesinin bahçesinde öyle bir şey buldu ki... - Resim : 1

Müze müdürü Domenica dos Santos'a göre, bildirimi aldıktan sonra Araştırma için Universidad Nacional del Comahue'den bir arkeoloji ekibi olay yerine geldi. Kemiklerin dinozor fosili olduğu doğrulandı.

Bir ülke bu olayı konuşuyor! Dedesinin bahçesinde öyle bir şey buldu ki... - Resim : 2

Santos, fosilin Tyrannosaurus grubundaki otçul bir dinozorun arka ayak iskeleti olduğunu söyledi. Dinozorun yaklaşık 12-16 metre boyunda olduğu tahmin ediliyor.

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