Bir Ülke Bu Olayı Konuşuyor! Çifti, Arazisinde Milyarlarca Euro Değerinde Altın Buldu

Fransa’nın Auvergne bölgesinde bir çiftçinin arazisinde, yaklaşık 4 milyar euro değerinde devasa bir altın rezervi keşfedildi. Yetkililer, çıkarma iznini şimdilik askıya aldı.

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Bir Ülke Bu Olayı Konuşuyor! Çifti, Arazisinde Milyarlarca Euro Değerinde Altın Buldu

Fransa’da çiftçi Michel Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde rastlantı sonucu yaptığı keşifle ülke gündemine oturdu. Tarlasında yaptığı basit bir kazı sırasında birkaç altın parçası bulan Dupont, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan detaylı incelemede, toprak altında 150 tondan fazla altın rezervi olduğu ortaya çıkarıldı.

4 MİLYAR EURO DEĞERİNDE

Uzmanlar, bu altın yataklarının yaklaşık 4 milyar euro değerinde olduğunu tahmin ediyor. Keşif, Fransa’da son yıllarda yapılan en büyük altın buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

ÇIKARILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Ancak resmi makamlar, bölgenin doğal yapısının korunması için çevresel etkilerin incelenmesini talep etti. Bu nedenle altının çıkarılmasına şu an için izin verilmedi. Fransa’da yer altı zenginliklerinin işletilmesi devlet kontrolünde yürütülüyor.

Ekonomistlere göre, bu altın rezervinin işletilmesi halinde bölge ekonomisine büyük bir canlılık kazandırılabilir ve yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanabilir. Öte yandan çevre savunucuları, altın madenciliğinin doğaya vereceği zarar konusunda endişelerini dile getiriyor.

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Altın Fransa Çiftçi
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