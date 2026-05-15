Binlerce Kişinin Canını Almıştı: Afrika Bir Kez Daha Salgının Pençesinde

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde 15 Mayıs itibarıyla 65 can kaybına yol açan yeni bir Ebola dalgası başladı. Bu salgın ülke tarihindeki 17. Ebola salgını olarak kayıtlara geçerken, salgın yıllar içinde binlerce kişinin canını aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğudaki Ituri eyaletinde bir kez daha Ebola vakaları görüldü.

ŞU ANA DEK 65 ÖLÜ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Ituri eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Vakaların özellikle Mongwalu ve Rwampara bölgelerinde yoğunlaştığı, Ituri'nin idari merkezi Bunia'da da şüpheli vakaların rapor edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü bildirildi.

1976'DAN BU YANA 17. EBOLA SALGINI

Özellikle Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın konumdaki Ituri'de, sınır ötesi bulaş riskine karşı bölgesel koordinasyon çalışmalarının artırıldığı bilgisi verildi.

Salgın, "ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17. Ebola salgını" olarak kayıtlara girdi.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

