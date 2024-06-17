Biden'ın danışmanı Hochstein, İsrailli liderlerle Lübnan sınırındaki gerginliği görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail'e yaptığı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

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Biden'ın danışmanı Hochstein, İsrailli liderlerle Lübnan sınırındaki gerginliği görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Görüşmelerde, Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki gerilimin azaltılması ve Lübnan sınırındaki güvenliğin sağlanması konuları ele alındı. Ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması meselesi de gündeme geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, esirlerin kurtarılmasının mevcut sorunların çözümünde önemli bir adım olacağını vurguladı.

Hochstein'in, İsrail'deki görüşmelerinin ardından Lübnan'a geçmesi bekleniyor. Ziyaretin, Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki gerginliğin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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