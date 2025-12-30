Beyonce 1 Milyar Dolarlık Servetiyle Forbes Milyarderler Listesinde

Forbes’a göre Beyonce, müzik kariyeri ve kurduğu şirketlerle servetini 1 milyar dolara taşıdı. 44 yaşındaki yıldız, Jay-Z ile birlikte milyarderler listesine giren beşinci müzisyen oldu. Listede Swift, Springsteen ve Rihanna da bulunuyor.

Son Güncelleme:
Beyonce 1 Milyar Dolarlık Servetiyle Forbes Milyarderler Listesinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Forbes'un haberine göre, Beyonce'nin, kurduğu şirket ve markalar ile ağırlıklı olarak müzik kariyeri boyunca edindiği serveti 1 milyar dolara ulaştı. Eşi ABD'li rapçi Jay-Z gibi derginin milyarderler listesine giren 44 yaşındaki şarkıcı Beyonce, bu listedeki beşinci müzisyen oldu.

Beyonce 1 Milyar Dolarlık Servetiyle Forbes Milyarderler Listesinde - Resim : 1

Beyonce ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında bulunuyor.

Öte yandan, 2024'ten bu yana basında ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in "milyarder" olduğu yönünde haberler olsa da Gomez, Forbes'un milyarderler listesinde yer almıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Beyonce Forbes
Son Güncelleme:
Putin'in Konutuna Saldırı Girişimi: Rusya'dan Ukrayna'ya Çok Net Ültimatom Rusya'dan Ukrayna'ya Çok Net Ültimatom
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Trump-Netanyahu Zirvesinde 'Türkiye'ye F-35 Satabiliriz' Mesajı Trump-Netanyahu Zirvesinde 'Türkiye'ye F-35 Satabiliriz' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar
Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu
HÜRJET'te Tarihi İmza: İspanya ile 2,6 Milyar Euroluk Anlaşma HÜRJET'te Tarihi İmza: İspanya ile 2,6 Milyar Euroluk Anlaşma
MTV, Pasaport, Ehliyet, Tapu Harcı, Noter... Zam İçin Kritik Karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan İndirimi Masada MTV, Pasaport, Ehliyet, Tapu Harcı, Noter... Zam İçin Kritik Karar! Cumhurbaşkanı İndirimi Masada
İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon