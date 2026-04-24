Beyaz Saray'dan Müzakere Açıklaması: 'Anlaşma Çıkmasını Umuyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İslamabad’da yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yeni detayları açıkladı. Leavitt, bu hafta sonu gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılacağını bildirdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise Washington’da kalacağı ifade edildi.

'ANLAŞMA SAĞLANMASINI UMUYORUZ'

Leavitt, "Bunun verimli bir görüşme olmasını ve umarız bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlanmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı. Trump'ın nükleer silah konusundaki kırmızı çizgisini birçok kez dile getirdiğini ve bu konuda net olduklarını aktaran Leavitt, bununla birlikte başkanın İranlıların masaya koyacakları önerileri dinlemek istediğini söyledi. Leavitt, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA