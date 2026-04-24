Beyaz Saray'dan Müzakere Açıklaması: 'Anlaşma Çıkmasını Umuyoruz'

Beyaz Saray, İslamabad’da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Steve Witkoff ve Jared Kushner’in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise Washington’da kalacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan Müzakere Açıklaması: 'Anlaşma Çıkmasını Umuyoruz'
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İslamabad’da yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yeni detayları açıkladı. Leavitt, bu hafta sonu gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılacağını bildirdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise Washington’da kalacağı ifade edildi.

'ANLAŞMA SAĞLANMASINI UMUYORUZ'

Leavitt, "Bunun verimli bir görüşme olmasını ve umarız bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlanmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı. Trump'ın nükleer silah konusundaki kırmızı çizgisini birçok kez dile getirdiğini ve bu konuda net olduklarını aktaran Leavitt, bununla birlikte başkanın İranlıların masaya koyacakları önerileri dinlemek istediğini söyledi. Leavitt, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.

Abluka Gölgesinde Barış Arayışı: İslamabad'da İkinci ABD-İran SınavıAbluka Gölgesinde Barış Arayışı: İslamabad'da İkinci ABD-İran SınavıDünya

Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul EttiMüzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul EttiDünya

İran'dan Müzakere Kararı: Pakistan'a Gidecekler mi?İran'dan Müzakere Kararı: Pakistan'a Gidecekler mi?Dünya

Kaynak: AA

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2 Bin 491'e Çıktı İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2 Bin 491'e Çıktı
Hamaney'in Durumu Kritik mi? NYT Tüm Ayrıntıları Yazdı Hamaney'in Durumu Kritik mi? NYT Tüm Ayrıntıları Yazdı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Belli Oldu Kupa’da Yarı Final Programı Belli Oldu
Bakan Fidan'dan ABD-İran Savaşı Açıklaması: 'Taraflarla Her Gün Görüşüyoruz' Bakan Fidan’dan Savaş Mesajı, 'Her Gün Görüşüyoruz'
İsrail Gazze’de Yine Ölüm Kustu! 13 Can Kaybı İsrail Gazze’de Yine Ölüm Kustu! 13 Can Kaybı
Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor