Beyaz Saray'dan İran Açıklaması, 'Yenildiklerini Kabul Etmeliler'
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. İran'ın askeri olarak yenildiklerini kabul etmemesi halinde Trump'ın İran'ın daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almasını sağlayacağını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmez ve askeri olarak yenildiklerini, yenilmeye devam edeceklerini anlamazsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." diye konuştu.
'TRUMP BLÖF YAPMAZ'
Leavitt, "Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır. İran tekrar yanlış bir hesap yapmamalı." ifadelerini kullanırken, Trump'ın her zaman barışı tercih ettiğini dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor; ezildiklerinin farkındalar." şeklinde konuştu.
'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'
İran'ın ABD tarafından teklif edilen 15 maddelik anlaşma planını reddettiğine dair haberlere değinen Leavitt, İran'ın planı reddetmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü, medyada yer alan 15 maddelik planın kendileri tarafından teyit edilmediğini ifade etti.
TRUMP ÇİN'E GİDİYOR
Öte yandan, Leavitt, ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 14 Mayıs'ta bir araya geleceğini duyurdu.
Kaynak: İHA