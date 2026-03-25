Beyaz Saray'dan İran Açıklaması, 'Yenildiklerini Kabul Etmeliler'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. İran'ın askeri olarak yenildiklerini kabul etmemesi halinde Trump'ın İran'ın daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almasını sağlayacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmez ve askeri olarak yenildiklerini, yenilmeye devam edeceklerini anlamazsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

'TRUMP BLÖF YAPMAZ'

Leavitt, "Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır. İran tekrar yanlış bir hesap yapmamalı." ifadelerini kullanırken, Trump'ın her zaman barışı tercih ettiğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor; ezildiklerinin farkındalar." şeklinde konuştu.

'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

İran'ın ABD tarafından teklif edilen 15 maddelik anlaşma planını reddettiğine dair haberlere değinen Leavitt, İran'ın planı reddetmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, medyada yer alan 15 maddelik planın kendileri tarafından teyit edilmediğini ifade etti.

TRUMP ÇİN'E GİDİYOR

Öte yandan, Leavitt, ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 14 Mayıs'ta bir araya geleceğini duyurdu.

Kaynak: İHA

İspanya Başbakanı Sanchez'den Mücadele Sözü: 'Yasa dışı, Absürt ve Acımasız Bir Savaş' İspanya Başbakanı Sanchez'den Mücadele Sözü: 'Yasa dışı, Absürt ve Acımasız Bir Savaş'
İsrail'in Yeni Hedefi Katar mı Olacak? O Öneri Meclis'ten Geçmedi İsrail'in Yeni Hedefi Katar mı Olacak?
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | İran'dan ABD'nin Teklifine Rest: Savaşın Sonuna Trump Karar Veremez İran ABD'nin Teklifini Reddetti, 5 Maddelik Şart Koştu
Bursa'da Vahşet! Bebeğini Annesiyle Yok Etti: 'İster Çöpe At, İster Göm' Bursa'da Vahşet! Bebeğini Annesiyle Yok Etti: 'İster Çöpe At, İster Göm'
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama