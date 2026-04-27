Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Müzakere' Çıkışı

Beyaz Saray, İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamasında görüşmelerin medya üzerinden yürütülmeyeceğini belirtti. Açıklamada, sürecin hassas diplomatik çerçevede sürdüğü vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD basınına İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Wales, ABD’nin İran ile müzakereleri medya üzerinden yürütmeyeceğini belirterek, "Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir ve ABD müzakerelerini medya aracılığıyla yürütmeyecek" dedi.

Wales, devamında "Başkan’ın da belirttiği gibi ABD tüm kozları elinde bulundurmakta ve yalnızca Amerikan halkını her şeyin önünde tutan, İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek bir anlaşmayı kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

Tahran’dan Kritik Diplomasi Hattı! Erakçi: Taviz VermeyeceğizTahran’dan Kritik Diplomasi Hattı! Erakçi: Taviz VermeyeceğizDünya

Trump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit EttiTrump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit EttiDünya

Trump'a Silahlı Saldırı Girişiminde Şok Detaylar: Her Şeyi Adım Adım PlanlamışTrump'a Silahlı Saldırı Girişiminde Şok Detaylar: Her Şeyi Adım Adım PlanlamışDünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Müzakere Çıkışı: Diyaloğa Evet Teslimiyete Hayırİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Müzakere Çıkışı: Diyaloğa Evet Teslimiyete HayırDünya

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Tahran-Washington Hattında Kritik Viraj: Hürmüz İçin 'Nükleer' Kozu Tahran-Washington Hattında Kritik Viraj: Hürmüz İçin 'Nükleer' Kozu
Trump'a Silahlı Saldırı Girişiminde Şok Detaylar: Her Şeyi Adım Adım Planlamış Trump'a Silahlı Saldırı Girişiminde Şok Detaylar
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin 40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen 'Tanık' Olarak İfade Verdi Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen İfadeye Çağrıldı