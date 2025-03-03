Beyaz Saray'daki Krizin Ardından Zelenskiy'den Yeni Açıklama

Beyaz Saray'da Trump'la hararetli bir tartışma yaşayan Zelenskiy'den yeni açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı, maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Beyaz Saray'daki Krizin Ardından Zelenskiy'den Yeni Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı hararetli tartışma ile gündem olmuştu. Trump'ın azarladığı Zelenskiy, daha sonra yaptığı açıklamada, "Özür dilememi gerektiren bir şey yapmadım" demişti. Trump ise Zelenskiy'in maden anlaşmasını imzalamaya hazır olmadığını

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını belirtti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesine katılan Zelenskiy, Ukrayna'ya dönmeden önce Stansted Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UKRAYNA'NIN POZİSYONU DUYULSUN İSTİYORUM"

Zelenskiy, "Beyaz Saray'da yaşadığınız hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a bir miktar pişmanlık ifade etmenin yanı sıra toprak tavizi hakkında konuşmaya prensipte istekli misiniz?" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı. "Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum." diyen Zelenskiy, ülkesinin tutumunun net olmasını arzuladığını vurguladı.

Beyaz Saray'daki Krizin Ardından Zelenskiy'den Yeni Açıklama - Resim : 1

'KIRMIZI ÇİZGİ' VURGUSU

Ukraynalı lider, "Hepimiz birbirimizi anlamalı ve kırmızı çizgileri tanımalıyız." ifadesini kullanarak, ülkesinin uluslararası ilişkilerde net bir duruş sergilemeye çalıştığını belirtti. ABD ile nadir toprak elementlerine yönelik yatırım anlaşmasına ilişkin soruya yanıt veren Zelenskiy, anlaşmanın bakan tarafından imzalanmaya hazır olduğunu ve tarafların onayıyla masadaki teklifin hayata geçirileceğini ifade etti.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Londra’daki zirve ve güvenlik garantilerine dair değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın en güçlü güvenlik garantisinin "güçlü bir ordu" olduğunu dile getirdi. ABD ile ilişkilerin devam edeceğini vurgulayan Zelenskiy, Beyaz Saray’da yaşanan gerginliğin uzun vadede Ukrayna için olumlu sonuçlar doğurabileceğine inandığını belirtti. Ayrıca, yapıcı görüşmelerin sürdürülmesi halinde, bu tür gerilimlerin geçici olacağını düşündüğünü söyledi.

Beyaz Saray'daki Krizin Ardından Zelenskiy'den Yeni Açıklama - Resim : 2

ABD ile ilişkilerin Ukrayna’nın başarısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın başarısızlığı sadece Putin'in kazandığı anlamına gelmez. Avrupa ve ABD için de bir başarısızlık olur. Hepimiz Putin’in kazanmasına engel olma konusunda ortak bir çıkar taşıyoruz." şeklinde konuştu.

KRİTİK NATO AÇIKLAMASI

Bazı ABD'li siyasetçilerin kendisine yönelik istifa çağrılarına da değinen Zelenskiy, NATO üyeliğinin kesinleşmesi durumunda istifa edebileceğini söyledi. "NATO üyeliği için takas yapılabilirim. Eğer NATO’ya katılırsak, görevimi yerine getirmiş sayılırım." diyen Zelenskiy, bunun kolay olmayacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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