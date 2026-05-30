Beyaz Saray'daki Gizli İran Zirvesinden İlk Mesaj: Trump 'Asla!' Dedi

Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleşen gizli İran zirvesinin ardından net mesaj geldi. Washington yönetimi, nükleer silaha asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "Başkan Trump, sadece ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır" çıkışında bulundu.

Son Güncelleme:
Beyaz Saray, dün kritik bir ulusal güvenlik toplantısına ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında toplanan kabine, olası bir ABD-İran anlaşmasını masaya yatırdı. Yaklaşık 2 saat süren zirvenin ardından Beyaz Saray'dan Tahran'a yönelik ilk resmi açıklama geldi.

'İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ'

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Durum Odası'nda yapılan toplantının detaylarını paylaştı. Yetkili, Washington'ın bu müzakerelerdeki nihai hedefinin ve sınırlarının kesin olduğunu belirterek, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ MASADA

Olası bir anlaşmanın ancak ABD'nin şartlarına tam uyum sağlaması halinde yürürlüğe girebileceğini net bir dille ifade eden Beyaz Saray yetkilisi, şu vurguyu yaptı:

"Başkan Trump, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan ve kendi belirlediği kırmızı çizgileri tam olarak karşılayan bir anlaşmaya imza atacaktır."

Kaynak: AA

Donald Trump ABD İran
