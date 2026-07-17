Beyaz Saray'da Teleprompter Skandalı: Trump'ın Her Sözüne Bahis Açmış

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Washington, küresel siyaset tarihine geçecek sıra dışı bir skandalla çalkalanıyor. Beyaz Saray’da uzun süredir görev yapan teleprompter sorumlusu Gabriel Perez, ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı konuşmalarda hangi kelimeleri veya cümleleri seçeceği üzerine bir bahis sitesinde gizlice bahis açmakla suçlanıyor.

İLK DÖNEMDEN BERİ EKİPTEYDİ

Amerikan basınında yer alan iddialara göre, Trump'ın ilk dönemi olan 2016'da işe alınan ve teleprompter sorumlusu olarak çalışan Perez, bugünlerde hukuki bir mücadele veriyor. Perez, Trump'ın konuşmaları üzerinden bir bahis sitesinde yeni bahisler açmakla suçlanıyor.

BAHİS SİTESİNİN AVUKATI İHBAR ETTİ

Sitenin avukatlarından Robert DeNault, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perez'in açtığı bahislerin incelendiğini ve ilgili makamlara bildirildiğini aktardı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, "Trump, bu durumun oldukça talihsiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA