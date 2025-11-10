Beyaz Saray'da Tarihi Zirve! İşte Trump–Şara Görüşmesinde Ele Alınacak Konular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. 1946’da diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana hiçbir Suriye liderinin Washington’a resmi ziyaret gerçekleştirmemiş olması nedeniyle zirve, iki ülke ilişkilerinde tarihi bir ilk olarak görülüyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Baas rejiminin sona ermesinin ardından göreve gelen Şara yönetimi, ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanmasına odaklanırken, ABD’den hem yatırım hem de yaptırımların hafifletilmesi yönünde adımlar bekliyor. Şara’nın, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katılma isteğini de gündeme getirmesi bekleniyor. Şam yönetimi ayrıca, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri faaliyetlerinin son bulması için Washington’dan diplomatik destek arayacak. ABD’nin Suriye’deki muhatap olarak yalnızca Şam yönetimini tanıması da Şara’nın öncelikli talepleri arasında.

TEMEL GÜNDEMLERDEN BİRİ DE EKONOMİ

Zirve öncesinde IMF Genel Merkezi’ni ziyaret eden Şara, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile yaptığı görüşmede Suriye ekonomisinin yeniden yapılandırılması için teknik destek talebinde bulundu. Georgieva, IMF’nin "Suriye halkının hak ettiği ekonomik dönüşüm sürecine katkı sağlamaya hazır" olduğunu söyledi.

