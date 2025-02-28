Beyaz Saray’da Tansiyon Yükseldi! Trump, Zelenskiy’i Kameralar Önünde Azarladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinde gergin anlara tanıklık edildi.

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etti. Görüşmede bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi. Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenskiy, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

'3. DÜNYA SAVAŞI İLE KUMAR OYNUYORSUN'

Bunun üzerine Trump, Zelenskiy’e "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Ancak şu an kartınız yok. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin" dedi.

Zelenskiy ise bu sözlere 'Ben buraya kart oyunu oynamaya gelmedim' şeklinde yanıt verdi.

'SAVAŞI PUTİN BAŞLATTI, BEDELİNİ O ÖDEMELİ'

"Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak" diyen Trump'a karşı Zelenskiy, "Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli" diye yanıt verdi.

ZELENSKIY BEYAZ SARAY'I TERK ETTİ

2 lider arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saraydan ayrıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD ile Ukrayna arasında imzalanması öngörülen nadir mineraller anlaşması henüz imzalanmadı" denildi.

Trump görüşmenin ardından, "Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi