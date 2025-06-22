Beyaz Saray'da 'Savaş' Yayını: Trump, İran'a Saldırıyı Böyle İzledi

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İsrail-İran savaşında nasıl hareket edeceği merak edilen ABD, gece saatlerinde İran'ın üç nükleer tesisini vurarak savaşa dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey kentinden başkent Washington DC'ye geri dönerek saldırıyı orada takip etti.

Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndan ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını söyleyerek "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak" dedi.

'MUHTEŞEM BİR BAŞARI'

Saldırıların "muhteşem bir başarı" olduğunu söyleyen Trump, "Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı" ifadelerini kullanan Trump, saldırıları "muhteşem bir başarı" diye konuştu.

Trump, Netanyahu ve İsrail ordusuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi