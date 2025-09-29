Beyaz Saray'da Kritik Gazze Zirvesi! Trump'tan 'Barış' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de ateşkes sağlanması için uluslararası baskıların yoğunlaştığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ağırlıyor. Görüşme öncesi gazetecilerin “Gazze’de barış olacak mı?” sorusuna Trump, “Çok eminim, Gazze’de barış olacak” yanıtını verdi. Beyaz Saray’a göre, Trump’ın gündeminde 21 maddelik Gazze planı var. Trump, bu plana İsrail’in de onay vermesini hedefliyor.

Trump, görüşme öncesi Gazze için barış mesajı verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail ile Hamas’ın ateşkese ve kalıcı barışa 'çok yakın' olduğunu açıkladı. Leavitt, anlaşmanın taraflardan taviz gerektireceğini, 'her iki tarafın da masadan biraz mutsuz kalkabileceğini' söyledi.

BASKILARIN GÖLGESİNDE

Görüşme, Netanyahu hükümetinin savaşı sonlandırması için ağır baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. BM Genel Kurulu’nda birçok ülke Filistin’i resmen tanırken, İsrail’e karşı spor ve kültür alanlarında boykot çağrıları yükseliyor. Avrupa Birliği’nin ise bu ülkeye yaptırım seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor. Trump’ın gün içinde Katarlı yetkililerle de görüşerek Hamas’a yönelik arabuluculuk sürecini hızlandırması bekleniyor. Washington, barış planının kısa sürede kabul edilerek çatışmanın sona erdirileceğini umuyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi