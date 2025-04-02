Beyaz Saray'da Deprem! Trump ve Elon Musk'ın Yolları Ayrılıyor

ABD merkezli Amerikan Politico dergisi, Donald Trump'ın kıdemli başdanışmanı Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki görevinden çekileceğini iddia etti.

'KENDİ GÖREVİNE DÖNMESİNİN ZAMANI GELDİ'

Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı. Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.

GAYRİRESMİ OLARAK ROL ÜSTLENECEK

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Aynı yetkili, halen "özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında sona erecek bu sürenin sonunda görevinden ayrılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Musk, federal harcamaların azaltılması ve çeşitli devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına liderlik ediyordu. Özellikle savunma ve uzay projelerinde özel sektör entegrasyonunu hızlandırma konusunda kritik roller üstlenen Musk, şirketlerindeki yoğun iş takvimine odaklanmak için bu kararı aldığı iddia edildi. Beyaz Saray ve Musk henüz söz konusu iddialar hakkında resmi açıklamada bulunmadı.

TRUMP, 'İŞİNE GERİ DÖNECEK' DEMİŞTİ

Trump, Musk'ın görev süresi ve DOGE'nin akıbetinin ne olacağına dair bir soruyu verdiği cevapta, Musk için "Bence harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir noktada işine geri dönecek" demişti.

Trump, buna rağmen Musk'ı mümkün olduğunca görevde tutacağını vurgulamıştı. Trump, DOGE'nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Size bunu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki, DOGE ile çalışan insanların çoğu sekreter, yani çeşitli kurumların başkanları ve çok şey öğrendiler. Belirli bir noktada bunun sona ereceğini düşünüyorum, ancak onlar da büyük bir eğitim aldılar ve gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar" demişti.

Kaynak: AA