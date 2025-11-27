Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı! Vurulan İki Asker Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin başkenti Washington’da, Beyaz Saray’a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Farragut West Metro İstasyonu çevresinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının hedefi metro çıkışında devriye görevi yapan iki ulusal muhafız askeriydi. Saldırganın açtığı ateşle ağır yaralanan askerler kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Reuters'in haberine göre, Washington Polis Departmanı silahlı saldırıyı doğruladı ancak herhangi bir ek bilgi paylaşmadı. Olayın ardından Beyaz Saray’ın kapılarının güvenlik prosedürü gereği kilitlendiği bildirildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırı sonrası bölge hızla güvenlik çemberine alındı ve çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Washington polisi, saldırganın kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Federal güvenlik birimleri olayın terör bağlantısı ya da siyasi motivasyon ihtimalini araştırıyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü, saldırıdan hemen sonra Başkan Donald Trump’ın bilgilendirildiğini duyurdu. Florida’daki malikanesinde bulunan Trump, yaptığı açıklamada saldırganı 'Hayvan' olarak niteledi ve askerlerin ölümünün sorumlularının ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Trump’ın yaz aylarında Washington’da suç oranlarını düşürmek ve kamu güvenliğini artırmak amacıyla ilan ettiği acil durum kapsamında, Ulusal Muhafızlar başkente konuşlandırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi