Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri!

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi.

Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.

ALARM DURUMU KALDIRILDI

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı. Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler o anlara ilişkin çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

ABD Gizli Servisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, personelinin, bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu ve durumunun henüz bilinmediğini bildirdi.

