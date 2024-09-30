Beyaz Saray, İsrail'in Hizbullah'ın Saldırma Kapasitesini Hedef Aldığını Düşünüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in Lübnan'a yönelik karadan saldırısı ve işgal adımına ilişkin yorum yapmamayı tercih ederken, "Buradaki stratejik hedefin, Hizbullah'ın sınırın hemen karşı tarafından İsrail'e saldırma kapasitesini sürdüremeyeceğinden emin olmak olduğunu anlıyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Lübnan'a yönelik olası işgal girişimine ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'li sözcü, brifing boyunca kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve İsrail ordusunun "operasyonları" hakkında kendilerinin değil İsrail'in konuşabileceğini söyledi.

Jean-Pierre, "Kendi askeri operasyonları ve planları hakkında sizi İsrail ordusuna yönlendiriyorum, ancak buradaki stratejik hedefin, Hizbullah'ın sınırın hemen karşı tarafından İsrail'e saldırma kapasitesini sürdüremeyeceğinden emin olmak olduğunu anlıyoruz." şeklinde konuştu.

- "ATEŞKESIN OLMASINI ISTIYORUZ"

Beyaz Saray sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen hafta sonu İsrailli yetkililerle, İsrail'in Lübnan'a yönelik karadan işgal hareketine dair ne konuştukları konusunda bilgi vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail'in Lübnan'a saldırısını durdurması ve bir ateşkes olmasını istediği" yönündeki son açıklaması hatırlatılan Jean-Pierre, "İsrailliler kendi kara operasyonları hakkında konuşurlar fakat biz diplomasiye alan açacak bir ateşkesin olmasını elbette istiyoruz." dedi.

CNN'e açıklama yapan ABD'li bir yetkili, hafta sonu ABD ile İsrail arasındaki görüşmelerin ardından, İsrail'in Lübnan'a "ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara operasyonuna" her an başlayabileceğine inandıklarını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da, İsrail'in sınırlı bazı operasyonlara başladıklarını kendilerine ilettiğini söylemiş, ancak bir kara işgalinin başlayıp başlamadığına ilişkin soruları İsrail ordusuna yönlendirerek yanıtsız bırakmıştı.

- İSRAIL’IN LÜBNAN’A ŞIDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KIŞI ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA