Beştepe'de NATO Liderler Zirvesi Sona Erdi: Aile Fotoğrafı Çekildi

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Türkiye'nin ev sahipliğinde başkent Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen kritik oturumlarla devam ediyor.

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanan devlet ve hükümet başkanları, bugün programın ikinci ayağı için yeniden Beştepe'ye ulaştı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte tarafından karşılanan liderler daha sonra toplu aile fotoğrafı çektirdi.

KAPALI TOPLANTI SONA ERDİ

Liderler, zirve gündemindeki stratejik konuları görüşmek ve ittifakın geleceğine yönelik kararları almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'ndaki toplantıya katıldı. Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Toplantının ardından sonuç bildirgesi de paylaşıldı.

İLK RESEPSİYON İLE KAPANMIŞTI

Ankara’daki tarihi zirvenin ilk günü, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi resepsiyonla sona ermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler onuruna verdiği resepsiyonda, müttefik ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesine vurgu yapılmış ve liderler gayriresmi ortamda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda yapılacak oturumlarda; bölgesel güvenlik, NATO’nun genişleme stratejileri ve küresel savunma iş birlikleri gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve süresince katılımcı liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmelerine devam etmesi, akşam saatlerinde ise zirvenin sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi