Benin’de Askeri Darbe Girişimi: Hükümet Feshedildi

Benin’de darbe girişiminde bulunan askerler, kontrol altına aldıkları devlet televizyonundan hükümeti dağıttıklarını ve Devlet Başkanı Patrice Talon’u görevden uzaklaştırdıklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Benin’de Askeri Darbe Girişimi: Hükümet Feshedildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afrika ülkesi Benin, sabah saatlerinde yaşanan darbe girişimiyle büyük bir sarsıntı yaşadı. Kendilerine "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) adını veren bir grup asker, başkent Porto Novo’daki Devlet Başkanı Patrice Talon’un ikametgahına saldırı düzenledi. Girişimin, Albay Yardımcısı Pascal Tigri liderliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının ardından darbeci askerlerin ulusal televizyon kanalını kontrol altına aldığı ve burada darbe bildirisini okuyan Pascal Tigri’nin hükümeti feshettiklerini, Devlet Başkanı Patrice Talon’un görevden alındığını duyurduğu belirtildi. Tigri ayrıca, ülkenin geçici yönetiminin başına kendisinin geçtiğini açıkladı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN UYARI

Fransa’nın Porto Novo Büyükelçiliği, kentteki güvenlik durumuna ilişkin vatandaşlarına uyarıda bulundu. Açıklamada, “Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon’un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

Büyükelçilik yetkilileri, olayların seyrine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMADI

Darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Patrice Talon’un nerede olduğuna veya sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Afrika
Son Güncelleme:
Endonezya'da Yağış Felaketi! 914 Kişi Hayatını Kaybetti Endonezya'da Yağış Felaketi! 914 Kişi Hayatını Kaybetti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Girit Açıklarında Tekne Faciası! Çok Sayıda Can Kaybı Var Girit Açıklarında Tekne Faciası! Çok Sayıda Can Kaybı Var
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yol Çöktü, 2 Araç Dereye Düştü Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri… İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri…
Türkiye’nin Konuştuğu Adli Emanet Soygununda 10 Gözaltı Adli Emanet Soygununda Flaş Gözaltılar
Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı Galatasaray'dan 'Mohamed Salah' Bombası! Astronomik Rakam Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı