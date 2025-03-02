Belkıs Tahtı'na İlgi Her Geçen Gün Büyüyor

Yemen topraklarında Sebe Krallığı Melikesi Belkıs ile Hz. Süleyman arasında geçen kıssada yer aldığı belirtilen Belkıs Tahtı, turistlerin ilgi odağı oldu.

Sana kentine 170 kilometre uzaklıktaki Marib ile Hadramout arasında, yolun batı tarafındaki Arş bölgesinde yer alıyor.

Turistlerin en önemli uğrak noktalarından biri olan taht, biri kırık 6 sütundan oluşuyor.

Tahtın tuğladan yapılmış set gibi ön avluları ve eklentileri bulunuyor, alt kısımlarında bulunan taşların üzerindeki yazılar ise Sebe Krallığı'nda çeşitli dönemlere ve kültürel inançlara işaret ediyor.

Tahtın bulunduğu bölgeye gelen yabancı ziyaretçiler, ilgi çekici manzarada halkın yöresel danslarıyla karşılanıyor.

Dansçılar, ziyarete gelenlere özel yöresel kıyafetlerini giyip çıplak ayakla hançerlerini sallayarak, müzisyenler de tef tarzında çaldıkları müzik aletinden çıkan sesle izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Ancak Yemen'de bir süredir devam eden iç savaş nedeniyle bu tarihi eser de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Belkıs Tahtı, özellikle insani krizin yaşandığı Yemen'de uluslararası düzeyde korunmayı bekliyor.

Kaynak: AA