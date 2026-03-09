Belçika'da Sinagog Önünde Patlama, Liege Kenti Alarma geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belçika’nın Liège kentinde bulunan bir sinagogun önünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, sinagog binasında maddi hasar oluştu.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, olay yerel saatle yaklaşık 04.00 sıralarında yaşandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi yönlendirildi.

SİNAGOG HEDEF ALINDI

Belga haber ajansının yerel polis kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, patlama doğrudan sinagog binasının önünde gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle binanın bazı pencereleri kırıldı ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, olayda hiç kimsenin yaralanmadığını ve patlama sırasında sinagog içinde kimsenin bulunmadığını duyurdu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayın ardından sinagogun bulunduğu cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri sinagog çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Patlamanın nedeni ve arkasında olabilecek kişi ya da grupların tespit edilmesi için adli ve teknik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

