Belçika'da Okul Servisi Trenle ile Çarpıştı, Ölü ve Yaralılar Var

Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde, tren ile okul servisinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralıların sayısı hakkında ise net bir açıklama yapılmadı.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Doğu Flandre'nin Buggenhout bölgesinde tren ve okul servisi sabah yerel saatle 08.08'de çarpıştı.

Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi.

2'Sİ ÇOCUK 4 ÖLÜ

Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, servisteki 2 çocuk, sürücü ve çocuklara refakat eden bir yetişkinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yaralı sayısına dair ise net bir bilgi paylaşılmadı.

Belçika Federal Polisinden yetkili An Berger, öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiğini kaydederek okul servisinde ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı.

Berger, servisin demir yolu hattına paralel bir yol olan Kerkhofstraat'tan gelerek sola Vierhuizen yönüne döndüğünü ve o sırada kapalı olan demir yoluna geçtiğini ifade etti.

BARİYERLER KAPALI VE KIRMIZI IŞIK YANIYORMUŞ

Belçika demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel yetkilisi Thomas Baeken, bariyerlerin kapalı olduğunu ve kırmızı ışığın yandığını kaydetti.

Kaynak: AA-DHA

