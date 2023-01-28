Belçika: Kiev'e Leopard veremiyoruz, tankları satmışız

Almanya'nın açtığı Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki kapısından geçmek için Avrupa ülkeleri sıraya girerken, Belçika'dan 'Ukrayna'ya vereceği yeni kapsamlı yardımın tank içermeyeceği' açıklaması geldi.

Salı günü daha fazla silah talep eden Ukrayna parlamentosundan bir heyeti ağırladıktan sonra dün Bel RTL radyosuna konuşan Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, bakanlar kuruluna sunacağı Ukrayna'ya yeni yardım planında hava savunma, tanksavar füze sistemleri ve mühimmatın bulunacağını, ama tankların yer almayacağını duyurdu. Dedonder, bunu ordu stoklarında yeterli tank olmamasıyla gerekçelendirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Belçika, yaklaşık 10 yıl önce, artık operasyonel olmayan tanklarından bir kısmını satmıştı. Ukrayna'ya tedarik için hükümetin bunları geri satın alması gündeme gelirken, Savunma Bakanı, tankları satın almış şirketlerin bunları geri satmak için kendi deyimiyle 'mantıksız' fiyatlar istediğini söyledi.

"HİÇ ONARILMADAN SAKLANDILAR"

Dedonder, “Bu tanklar artık çalışır durumda olmadıkları için 10-15 bin euro eşdeğerine satıldı... Depolarda hiçbir onarım yapılmadan saklanan bu ekipman için şimdi adedi 500 bin eurodan yeniden satış fiyatıyla karşılaşıyoruz” dedi.

Bu durumu mercek altına alan Bulgaristan savunma sanayinin haber sitesi Bulgarianmilitary, "Belçika'da Ukrayna'ya tank göndermek istiyor, ama elinde hiç yok, hepsini bir satıcıya satmış" diye yazdı.

'BAŞTAN SONA YENİLEMEK LAZIM'

Haberde "Yıllar önce Brüksel onlarca (Alman yapımı) Leopard tankını Freddy Versluis isimli bir silah tüccarına sattı. Versluis, 2014'te tank başına 15 bin Euro'yu verdi. Bugün tanklar hala aynı sefil durumda ve Tournai'deki aynı depoda. Brüksel tankları geri alıp Ukrayna'ya göndermek istiyor. Ancak Verslius onları tanesi 500 bin euroya satıyor. Tankların modernleştirilmeye ve silah tüccarının her türlü kar etmeye ihtiyacı var" denildi.

Siteye konuşan Belçikalı silah tüccarı “Yeni zincirler, motor kontrolü, yeni amortisörler, yeni bir yangından korunma sistemi. 500 bin euro. Ne istiyorsun, onları bedavaya almak mı" dedi.

Belçika Savunma Bakanı'nın 'göreve geldiğinde tank stoklarının tükenmiş olduğu ve Ukrayna'ya verecek hiç tanklarının kalmadığına' dair sözlerinin aktarıldığı haberde, Verslius'a göre 'tankları Ukrayna'ya vermenin yolu olmadığı' belirtildi.

"KİMSEYE TAVSİYE ETMEM"

"Teknik ve operasyonel durumları o kadar kötü ki, kimseye Ukrayna'ya göndermesini tavsiye etmem" diyen Belçikalı silah tüccarı, onarımdan sonra ikinci el Leopard tankının piyasa fiyatının yaklaşık 500 bin euro olduğunu söyleyerek "500 bin euro fiyat pahalı değil" vurgusunu yaptı.

Belçika, 'şimdilik Ukrayna'ya tank tedarik edemeyeceğini' resmi olarak açıkladı. Ancak Brüksel, Verslius ile Belçika hükümeti arasındaki görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. Bir noktada bir anlaşma olması ve Belçika'nın Ukrayna'ya gecikmeli de olsa Leopard sevkiyatı yapması ihtimali var.

BELÇİKA ORDUSU TANKLARI GÖZDEN ÇIKARMIŞ

Son yıllarda askeri bütçesini azalan Belçika'nın içinde bulunduğu duruma, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Marc Thies, şu açıklamayı getirdi:

"Hiçbir zaman tanklardan vazgeçmedik, ancak bu noktada bütçe bağlamında bir tercih yaptık. Savunma kaynakları büyük ölçüde azaldı ve tanklar çok fazla lojistiğe bağlı. Tanklar buzdağının görünen kısmı, çünkü zırhlı piyade araçları, zırhlı istihkam araçları ve toplara da ihtiyacınız var."

Belçikalı komutan, "Rusya-Ukrayna çatışması, bir sprint değil, bir ultramaraton. Bu çatışma uzun süre devam edecek ve tüm Batı bloğunun sürekli çabalarını gerektirecek" öngörüsünde bulundu.

Aslında Leopard tanklarını bakımsız bırakıp onarımını yapmayan tek ülke Belçika değil. İspanya, 2022 yazında elindeki Leopardları Ukrayna'ya göndermeye niyet ettiğinde, tankların kötü durumu karşısında, AB'nin onarımlarını finanse etmeye istekli olmasına rağmen, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçisi onları kabul etmeyi reddetmişti. Ama şimdi Berlin'in açtığı kapıdan Madrid de geçeceğini açıklamış durumda.

Kaynak: Gerçek Gündem