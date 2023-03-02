Bebeğiyle kaybolan İngiliz asilzadesi kadın bulundu: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Bebeğin yerini tespit etmeye çalışan polis, dün korkunç bir bulguyla karşılaştı. Marten ve Gordon'ın tespit edildiği yer yakınlarında bir bebek cesedi bulundu. Çiftin ocakta doğan bebeklerine neredeyse hiçbir tıbbi bakım yaptırmadığı ve bebeğin ihmal sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor.