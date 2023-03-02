Bebeğiyle kaybolan İngiliz asilzadesi kadın bulundu: Korkunç gerçek ortaya çıktı!
İngiltere'nin en zengin ve aristokrat ailelerinden birine mensup Constance Marten ve sevgilisi Mark Gordon’ın yeni doğan bebekleriyle kayıplara karışması sonrası haftalar süren aramalar, korkunç bir keşifle sona erdi.
İngiltere’de aristokrat bir aileden gelen Constance Marten (35) ve sevgilisi Mark Gordon'ın (48) bebekleriyle beraber kayıplara karıştığı olayda şok bir gelişme yaşandı.
Çift, yeni doğan bebekleriyle birlikte 6 Ocak’ta kayıplara karışmıştı. Haftalar süren aramalar sonucu çift pazartesi günü Brighton'da bulundu. Çocukları yanlarında olmayan çift, bebeğin yerini söylemeyi reddettikleri için “çocuğa kötü muamele” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bebeğin yerini tespit etmeye çalışan polis, dün korkunç bir bulguyla karşılaştı. Marten ve Gordon'ın tespit edildiği yer yakınlarında bir bebek cesedi bulundu. Çiftin ocakta doğan bebeklerine neredeyse hiçbir tıbbi bakım yaptırmadığı ve bebeğin ihmal sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor.
Olay, İngiltere'de büyük ses getirirken 53 gündür süren aramalara yüzlerce polis katılmıştı.
Yetkililer, haftalar süren aramaların üzücü bir şekilde sonlandığını, bulunan bebek kalıntılarının incelenmek üzere adli tıbba gönderildiğini açıkladı.