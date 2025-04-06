Bayram Tatili Dönüşü İstanbul Havalimanı Hareketlendi

Ramazan Bayramı tatilinin son günün gelmesiyle birlikte İstanbul’a dönüş yolculuğu başladı. Tatilden İstanbul’a geri dönen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram Tatili Dönüşü İstanbul Havalimanı Hareketlendi

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkan vatandaşlar tatilin son gününde İstanbul’a geri dönmeye başladı. Şehre dönüşler nedeniyle otobanlarda yoğunluk oluşmaya başlarken, İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik yaşandı.

İstanbul Havalimanı yetkilileri vatandaşların sorun yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Kaynak: İHA

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