Batı Şeria'da yolları kapatan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Yitzhar, Ramallah'ın yakınlarındaki Ayun Haramiye ve Turmusaya beldesinin girişini kapatarak Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

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Batı Şeria'da yolları kapatan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, yolları kapatarak Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Yitzhar, Ramallah'ın yakınlarındaki Ayun Haramiye yolları ile Turmusaya beldesinin girişini kapattı.

Nablus'un güneyindeki Zatara kontrol noktasında geçişleri engelleyen yerleşimciler, Filistinlilere ait araçlara taş attı.

Radikal yerleşimciler, duvarlara, Hamas üzerinden sözde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı eleştirdikleri fotoğraflar astı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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