Batı Şeria'da En Az 15 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu en az 15 kişiyi daha gözaltına aldı.

Batı Şeria'da En Az 15 Filistinli Gözaltına Alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü bildirildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir gazeteci, bir kadın ve eski tutuklular da olmak üzere en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun Ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamalarının yapıldığı hatırlatıldı.

Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun dün geniş çaplı bir baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

BASKINLARDA KÖTÜ MUAMELE

İşgal güçleri dün Balata kampına geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek onlarca vatandaşı tutukladı ve saha incelemeleri yaptı, çoğu daha sonra serbest bırakıldı. İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, Filistinlilerin evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da ifade edildi.

Kaynak: AA

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