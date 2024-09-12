Batı Şeria'da Can Kaybı 703 Oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırısında ölenlerin sayısının 159'u çocuk olmak üzere 703'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında 703 kişi şehit oldu, 5 bin 700 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 10 kadın ile 159 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda da en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Kaynak: AA