Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Bir Yılda 165'i Çocuk 759 Can Kaybı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 18'i kadın olmak üzere 759 kişinin öldürüldüğü, 6 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA