Batı Nil Virüsü Salgınında Korkutan Tablo: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseliyor

İsrail'de Batı Nil virüsü salgını endişe verici boyutlara ulaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, salgın başladığı haziran ayından bu yana virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 543'e ulaştı.

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20’lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor. Virüs bulaşanların yüzde 1’inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

İlk kez 1937 yılında Uganda'da tanımlanan Batı Nil Virüsü, yıllar içinde dünya geneline yayılmaya devam eden bir arbovirüs enfeksiyonudur.

Ana taşıyıcıları vahşi kuşlardır. Culex cinsi sivrisineklerin sokmasıyla insanlara bulaşır. Kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Kirli sularda ve foseptiklerde üreyen sivrisinekler tarafından geceleri kan emilmesi yoluyla bulaşır.

Potansiyel olarak ölümcül olabilen bu virüs, sinir sistemini etkileyen çeşitli semptomlara yol açabilir.

Kaynak: AA