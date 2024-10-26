Başkanlık Seçiminde 'Yeni Perde'... Trump Obama'ya Hakaret Etti!

ABD'de 5 Kasım'daki seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump, rakibi Kamala Harris'e destek mitingi düzenleyen eski başkan Barack Obama'ya hakaret etti. Trump, Obama'ya "pislik" diyerek, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim, ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

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Başkanlık Seçiminde 'Yeni Perde'... Trump Obama'ya Hakaret Etti!

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina Greensboro'daki bir mitingde yaptığı konuşmada, eski başkan Barack Obama'ya çok sert tepki gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'e destek mitingi düzenleyen Obama'ya karşı Trump, "Bence o gerçek bir pislik çünkü son birkaç gündür onu kampanya yaparken izledim" diye konuştu.

Başkanlık Seçiminde 'Yeni Perde'... Trump Obama'ya Hakaret Etti! - Resim : 1

'OBAMA BU ÜLKEYİ BÖLDÜ'

Obama'nın Harris'e desteği ve seçim kampanyalarını takip ettiğini söyleyen Trump, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim, ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm. Bu ülkeyi böldü, kendisi ve küçük grubu umurunda bile değil. Korkunçtu" dedi.

Trump, ayrıca, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başladığını çünkü Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğunu" savundu.

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Kaynak: AA

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