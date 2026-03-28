Barzani'nin Konutu Vuruldu, Irak'tan Jet Talimat Geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki evi drone saldırısıyla bombalandı. Olayın ardından Irak Başbakanı Sudani, Barzani’yi telefonla arayarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Irak Başbakanlığ'ndan yapılan açıklamaya göre Sudani, "Duhok vilayetinde Barzani’nin evine yönelik acımasız saldırıyı kınadığını ve reddettiğini" ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Başbakan, olayın tüm yönlerini araştırmak, failleri tespit etmek ve aleyhlerine gerekli tüm yasal işlemleri başlatmak üzere, federal hükümet ve bölge hükümetinin ilgili güvenlik kurumlarından oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekibin kurulmasını emretti" denildi.

'HER TÜRLÜ DESTEK' MESAJI

Başbakan, hükümetin 'Herhangi bir kanunsuz, bölgesel veya uluslararası oluşumun Irak'ı bölgedeki devam eden çatışmaya sürüklemesini engelleme' konusundaki kararlılığını ifade ederek "Kapsamlı ulusal sorumluluk çerçevesinde ve her düzeyde Irak'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını güvence altına almak için her türlü bütünleşik çabayı göstereceğini" aktardı.

Kaynak: AA