Banka Memurluğuyla Kariyerine Başlamıştı: 'Dünyanın En Cimri İş İnsanı' Hayatını Kaybetti

Suzuki Motor’un efsanevi lideri Osamu Suzuki 94 yaşında hayata veda etti. Japon iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Suzuki, lenfoma nedeniyle 25 Aralık 2024’te yaşamını yitirdi. 50 yıl boyunca Suzuki Motor’un CEO’su ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Osamu Suzuki, şirketi küresel bir otomotiv devi haline getiren kişi olarak tarihe geçti.

Osamu Suzuki’nin hayat hikayesi, sade bir başlangıçla dikkat çekiyor. Japonya’nın küçük bir kasabasında doğan Suzuki, kariyerine banka memuru olarak adım attı. Ancak hayatındaki büyük değişim, Suzuki Motor’un kurucusu Michio Suzuki’nin torunu Shoko Suzuki ile evlenmesiyle başladı. Ailenin erkek varisi bulunmadığından, iç güveysi olarak aile şirketine katıldı ve soyadını Suzuki olarak değiştirdi.

CİMRİLİKTEN KÜRESEL MARKAYA

Suzuki 1958 yılında katıldığı Suzuki Motor’da kısa sürede yönetim kademelerinde yükseldi. 1978’de şirketin CEO’su oldu ve yönetiminde geçirdiği yarım asırlık dönemde şirketi küresel bir oyuncuya dönüştürdü. Mini otomobiller ve motosikletler konusunda uzmanlaşan Suzuki Motor, özellikle maliyet odaklı üretim stratejileriyle dikkat çekti.

Suzuki’nin liderliğinde, şirket General Motors ve Volkswagen gibi devlerle iş birlikleri yaparak Kuzey Amerika ve Avrupa’da büyüdü. Ayrıca Hindistan pazarında büyük bir başarı yakalayan Suzuki, bu ülkede en çok tercih edilen otomobil markalarından biri haline geldi.

Suzuki’nin iş felsefesi, sıkı bir tasarruf anlayışı üzerine kuruluydu. İsraftan kaçınan ve maliyet düşürmek için sürekli yenilikçi yöntemler arayan Suzuki, bu yönüyle “Dünyanın en cimri iş insanı” unvanını kazandı. Örneğin, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla fabrikanın zemin rengini bile değiştirdiği biliniyor.

2021 yılında aktif görevlerinden emekli olan Suzuki, danışmanlık yaparak şirkete katkıda bulunmaya devam etti. Suzuki Motor, onun liderliğinde dünyanın en büyük küçük otomobil üreticilerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi