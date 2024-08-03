Bangladeş’teki Protestolarda 32 Çocuk Öldü

UNICEF Güney Asya Bölge Direktörü Sanjay Wijesekera Bangladeş'teki ‘kamuda kontenjan kararı’ protestolarında 32 çocuğun öldüğünü ve çok fazla çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Wijesekera açıklamasında çocukların her zaman korunmasına gerektiğine vurgu yaparak, “UNICEF, Temmuz ayındaki protestolar sırasında en az 32 çocuğun öldürüldüğünü, çok daha fazlasının yaralandığını ve gözaltına alındığını doğruladı. Bu korkunç bir kayıp. Çocukların gözaltına alındığına dair raporların farkındayım ve yetkililere, bir çocuk için kanunla temasa geçmenin veya çatışmanın çok korkutucu olabileceğini hatırlatıyorum.

Uluslararası insan hakları ve Bangladeş'in imzacısı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda ve gözaltına alınmanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalara dayanarak, UNICEF çocukların her türlü gözaltına alınmasına son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Bu, çocukların herhangi bir yerde bulunmaları veya geçmişleri, dinleri veya aile üyelerinin eylemleri veya inançları nedeniyle tutuklanmaması veya gözaltına alınmaması gerektiği anlamına gelir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre protestolarda hayatını kaybeden kişi sayısı 200’ü aştı. BM yetkilileri bölgedeki protestoların ulaştığı boyuttan ve hükümetin protestoculara ve muhaliflere yönelik tutumlarından endişe duyduklarını belirtmişti. Yapılan açıklamada, “Yetkililer ve hükümet yanlısı gruplar tarafından protesto liderlerine, siyasi aktivistlere, insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik hedefli saldırılar, tehditler, sindirme ve misillemelerle ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: DHA