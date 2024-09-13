Bangladeş'te Sel ve Toprak Kayması: 7 Ölü

Şiddetini artıran sağanak yağışlar, su baskınlarına ve heyelanlara neden olarak bölgedeki yaşamı zorlaştırdı. Yerel yetkili Mohammad Salahuddin, Cox's Bazar bölgesindeki kampların toprak kaymalarından etkilendiğini ve bu olaylarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, Teknaf kasabasında da bir çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Salahuddin, aşırı yağışların bölgedeki etkisinin iki gün daha devam edeceğini ve bu nedenle bölge sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, seller nedeniyle en az 35 yol sular altında kaldı ve trafik tamamen durma noktasına geldi. Ayrıca, bölgedeki binlerce ev su altında kalırken, turistlerin yoğun olarak bulunduğu kentlerdeki 500'den fazla otel ve motel hizmet veremez hale geldi. Turistler, konakladıkları yerlerde mahsur kaldı.

Kaynak: AA