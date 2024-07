Bangladeş'te Öğrenci Protestosu: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına karşı üniversite öğrencilerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği protestolarda can kaybı artıyor. Kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bugün can kaybı 10'a yükseldi. Can kayıpları başkent Dakka, Chattogram ve Savar'da yaşandı. Salı günü yaşanan 6 can kaybıyla birlikte protestolarda toplam ölü sayısı 16'ya çıktı.

DEVLET TELEVİZYONUNA SALDIRI

Başkent Dakka'da göstericiler polis araçları ve bir polis kulübesi ile yollara kurdukları barikatları ateşe verdi. Göstericiler ayrıca devlet televizyonu Bangladeş TV'nin merkez binasına saldırdı, ana kapıyı kırarak girişi ateşe verdi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te salı günü başlayan protestolarda söz konusu kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çarşamba gününden itibaren tüm devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler süresiz olarak kapatılmış, tansiyonun düşmesi için üniversite kampüslerine çevik kuvvet polisi ve Sınır Muhafızları gönderilmişti. Bazı mobil internet servisleri de askıya alınmıştı.

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti. Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının “ayrımcı” olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA