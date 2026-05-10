Bangladeş’te Kızamık Kabusu: 409 Çocuk Hayatını Kaybetti

Bangladeş’te mart ayından bu yana etkisini artıran kızamık salgınında çocuk ölümleri hızla yükseldi. Yetkililer, doğrulanan ve şüpheli vakalarla birlikte can kaybının 409’a ulaştığını açıkladı.

Bangladeş’te kızamık salgını nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinde endişe verici artış sürüyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre, ülkede hem doğrulanan hem de şüpheli kızamık vakaları nedeniyle çocuk ölümleri artış gösteriyor. Sağlık yetkilileri, son 24 saatte 11 çocuğun hayatını kaybettiğini, bunlardan 4’ünün kızamık tanısı aldığını, 7’sininse şüpheli vaka olarak değerlendirildiğini açıkladı.

15 Mart’tan bu yana devam eden süreçte, kızamık veya kızamık benzeri belirtiler nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 409’a yükseldi.

AŞILAMA ÇAĞRISI

Artan vakalar üzerine Bangladeş hükümeti, nisan ayında acil aşılama kampanyası başlatarak salgının yayılmasını kontrol altına almaya çalışıyor. Uzmanlar, kızamığın özellikle çocuklarda ciddi solunum yolu komplikasyonlarına ve nörolojik rahatsızlıklara yol açabileceğini, aşılamanınsa en etkili koruma yöntemi olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

