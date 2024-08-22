Bangladeş'in Devrik Başbakanı Hasina Hakkında Yeni Karar

Bangladeş'te geçici hükümetin, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ve eski hükümet yetkililerinin diplomatik pasaportlarını iptal etme kararı aldığı bildirildi. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, eski Başbakan Hasina'nın ve Hasina'nın hükümetindeki bakanlar ve parlamento üyelerinin diplomatik pasaportlarının iptal edilmesine karar verildiğini belirtti. Konuya ilişkin gerekli süreçlerin başlatıldığını ifade eden yetkililer, pasaportlarla ilgili resmi kararın "yakında yayınlanacağını" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü. Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA