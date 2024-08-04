Bangladeş Sokakları Savaş Alanına Döndü: 93 Ölü

Bangladeş’te Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişinin gerçekleştirdiği protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 93 kişi hayatını kaybetti. Polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanması sonucu yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

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Bangladeş Sokakları Savaş Alanına Döndü: 93 Ölü

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara akın etti. Hükümet karşıtı slogan atan Bangladeşli protestocular ile polis ile karşı karşıya geldi. Hükümet karşıtı gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüşürken eylemciler ve protestocular arasında da çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 93 Bangladeşli gösterici hayatını kaybetti. Polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanması sonucu yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

'ŞEHİR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ'

Başkent Dakka’da internete erişim engellenirken yerel basında yer alan haberlere göre, sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı ile bilinmiyor. Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu (BTRC) yetkilisi, Dakka bölgesinde 4G internet hizmetinin durdurulduğunu ancak geniş bant hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Yerel saatle 18.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Bakka’da görev yapan adını açıklamayan bir polis memuru şehrin savaş alanına döndüğünü, bazı protestocu kalabalığının bir hastanenin dışında araçları ve motosikletleri ateşe verdiğini söyledi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik devam eden protestolarda can kaybı 174’e yükselmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Hasina’nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina’nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.

Kaynak: İHA

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