Bakü'de bir kişi polisle çatıştı: 3'ü polis 4 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan’da kaçan bir şahsı yakalamak üzere eve baskın düzenleyen polis ile kaçak şahıs arasında çatışma çıktı. Çatışmada aile bireylerini canlı kalkan olarak kullanan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 3 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Bakü'de bir kişi polisle çatıştı: 3'ü polis 4 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de daha önce defalarca hüküm giymiş ve aranan Rövşen Allahverdiyev adlı şahıs dehşet saçtı. Bakü’nün Hazar ilçesi Şüvelan kasabasında yaşanan olayda 37 yaşındaki kaçak şahsın evinde olduğuna dair gelen ihbarın ardından harekete geçen polis, şahsın evine baskın düzenledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Allahverdiyev’in baskın sırasında polise direndiği ve polis memurlarına engel olmak için aile bireylerini canlı kalkan olarak kullandığı kaydedildi. Şahsın polise ateş açtığı kaydedilen açıklamada, polis ile Allahverdiyev arasında çıkan çatışma sonucu 3 polis memurunun ve 1 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Allahverdiyev ise polis memurları tarafından etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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